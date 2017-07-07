Окончательная программа празднования Дня города в Пскове появится на следующей неделе

17:42, 07 июля 2017, ПАИ

Вопросы подготовки и проведения праздничных мероприятий в рамках Дня города Пскова обсудили участники заседания оргкомитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Открывая совещание, заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова отметила, что «профильными комитетами проведена большая предварительная работа по организации праздничных мероприятий на Дне города на каждой конкретной точке, но есть вопросы, которые требуют четкой координации всех служб».

Основные позиции программы доложил начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов.

В этом году День города приходится на воскресенье. Однако по предложению главы города Ивана Цецерского, основные торжества было решено перенести на субботу, 22 июля, для того, чтобы псковичи и гости города смогли спланировать свои выходные с учетом насыщенной программы.

Торжественное открытие Дней города состоится 22 июля на Октябрьской площади в 13:00. С площади стартует и праздничное шествие во главе с официальными лицами города и представителями делегаций городов-партнеров. В этот день в праздничных мероприятиях будет задействован практически весь центр города. На набережной реки Великой разместится ремесленная ярмарка «Псков мастеровой». Принять участие в интерактивной программе «В гостях у скобаря» псковичи смогут Финском парке у Троицкого моста. Задействованы будут Зеленый театр, Ботанический сад, Детский парк, улица Детская, сквер у Рижской гостиницы.

День освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, 23 июля, также будет насыщен праздничными и памятными мероприятиями. У Могилы Неизвестного солдата, памятного знака «Псков - город воинской славы» и в местах массовых захоронений пройдут траурные митинги памяти с возложением цветов. 24 июля состоится традиционный Крестный ход, праздничный молебен.

Одной из особенностей праздничной программы в этом году станет участие гостей из Великого Новгорода, которые будут угощать псковичей традиционными блюдами эпохи Ганзейского союза. С окончательным вариантом программы праздничных мероприятий можно будет ознакомиться на официальном сайте города на следующей неделе.

Кроме того, в ходе заседания участники обсудили вопросы обеспечения безопасности на всех праздничных пространствах города, размещения торговых точек, мест общественного питания, праздничного оформления, благоустройства и санитарно-технического обеспечения мест массовых мероприятий.

Более детально вопросы организации работы каждой из праздничных точек будут прорабатываться в ходе выездных совещаний. За несколько дней до праздника начнутся работы по флаговому оформлению городских улиц и мостов.