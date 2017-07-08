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В Опочке стартовало ралли «900 озёр»

В Опочке стартовало ралли «900 озёр», которое является 11-м этапом Кубка России, 2-м этапом Чемпионата Белоруссии, 6-м этапом Чемпионата СЗФО по ралли и 3-м этапом Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».  Первым на трассу ушёл экипаж …..  Всего сегодня гонщикам предстоит проехать 261 километр, из которых 83 – протяжённость скоростных участков.

В соревновании принимают участие порядка 40 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Подольска, Нижнего Новгорода, Ярославля, городов Московской и Ленинградской областей, Белоруссии. Псковскую область представляют  пскович Максим Павлов и Сергей Пушкарь на «Форд Фиеста» (стартовый номер 25) и великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк на автомобиле «Рено Логан» (стартовый номер 35).

Напомним, что Зрительская зона на ралли «900 озёр» разместилась на подъезде к деревни Рясино Опочецкого района, в пяти километрах после зоны старта скоростного участка. Здесь проходят 1,3 и 5 спецучастки. 

Финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения.

Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.

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