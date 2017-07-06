С кандидатами на посты глав Дедовичского и Плюсского района определилось псковское «Яблоко»

17:59, 07 июля 2017, ПАИ

6 июля региональный совет псковского регионального отделения российской объединенной демократической партии «Яблоко» выдвинул кандидатуры на должности глав двух районов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре псковского «Яблока».

На должность главы Дедовичского района от регионального «Яблока» выдвинут ведущий инженер электроцеха в Псковской ГРЭС Иван Пинчук.

Иван Григорьевич Пинчук родился 13 сентября 1961 года в посёлке Ленинский Брагинского района Гомельской области.

В 1978-1980 годах учился в Прилукском техникуме гидромелиорации и электрификации по специальности «Электрификация сельского хозяйства».

В 1980-1982 годах служил в Черниговской воздушно-десантной дивизии в Пскове.

В 1982-1988 годах учился в Псковском филиале Ленинградского политехнического института на факультете автоматизации и вычислительной техники по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок».

В 1988-1990 годах работал инженером–электронщиком по наладке станков с ЧПУ на Псковском заводе АТС, в 1990-1992 годах работал формовщиком на ЗАО «Завод ЖБИ–1», в 1992-1994 годах работал энергетиком основного производства ЗАО «Завод ЖБИ–1», в 1994-2000 годах работал главным инженером на ЗАО «АЖЕ», в 2005-2008 года работал инженером-электриком в ООО «СТС», в 2008 года работал главным энергетиком в ООО «Газэнергомонтаж». В 2008-2009 годах работал главным энергетиком в ООО «Торговый дом «Альфа». В 2009-2010 годах работал ведущим инженером, начальником Новгородского участка в ООО «ПЭРМ».

С 2010 годах по настоящее время работает ведущим инженером электроцеха в Псковской ГРЭС. Депутат Собрания депутатов городского поселения «Дедовичи» от псковского «Яблока», избран в 2015 году (37,91%).

Офицер запаса. Женат, воспитывает сына и дочь.

На должность главы Плюсского будет претендовать Виталий Аршинов.

Виталий Владимирович Аршинов родился 29 сентября 1956 года в посёлке Песочное Багратионовского района Калининградской области.

Закончил агрономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института. С сентября 1979 года работал главным агрономом совхоза «Механизатор» Плюсского района Псковской области. В сентябре 1982 года был назначен директором совхоза «Ляды» Плюсского района.

Заочно закончил Ленинградский политологический институт по специальности «Теория социально- политических отношений».

В октябре 1986 года назначен председателем Плюсского агропромышленного объединения – первым заместителем председателя райисполкома. В марте 1990 года избран председателем Плюсского районного Совета народных депутатов. В октябре 1991 года назначен главой администрации Плюсского района. В феврале 1996 года избран главой Плюсского района.

14 марта 1997 года приказом Госкомзема РФ назначен председателем комитета по земельным ресурсам и землеустройству – государственным инспектором по использованию и охране земель Псковской области.

23 августа 2010 года назначен на должность руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Псковской области. Государственный советник РФ 2-го класса.

29 сентября 2016 года уволен с государственной службы в связи с истечением срока служебного контракта. Пенсионер. Военнообязанный. Майор запаса. Женат. Имеет двух совершеннолетних детей.