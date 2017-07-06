Костромич пожелал возглавить Плюсский район, а невельчанин – Островский

18:04, 07 июля 2017, ПАИ

Жителя Костромы Дмитрия Румянцева Псковское областное отделение партии «Коммунисты России» выдвинуло на нас главы Плюсского района. Как сообщается на сайте Избирательной комиссии Псковской области, Дмитрий Румянцев родился 1 апреля 1986 года, в прошлом году окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет, работает менеджером в ООО «КУН-Сервис».

Также за пост главы Плюсского района намерен побороться самовыдвиженец Дмитрий Штеймиллер. Он родился 17 июля 1971 года, в 1992 году окончил Санкт-Петербургское высшее военно-топографическое командное училище, в настоящее время живёт в деревне Ксти Стругокрасненского района и возглавляет крестьянско-фермерского хозяйство.

Появился первый претендент и на пост главы Островского района. Это выдвинутый «Коммунистами России» Вячеслав Евдокименко. Он родился 26 августа 1979 года, в 2001 году окончил Псковский государственный педагогический институт, проживает в Невеле и временно не работает.

Желающих занять кресло главы Печорского района пока двое. Один из них – самовыдвиженец Константин Базаревский. Он родился 26 июня 1980 год, в 2006 году окончил Высшую школу экономики. Проживает в Печорах, временно не работает.

«Справедливая Россия» на этот пост выдвинула Сергея Тарасика. Он родился 15 октября 1961 года, в 1983 году окончил Горьковское высшее военное училище тыла имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна, в настоящее время является директором ООО «Нива», в качестве места жительства указан Псков.

Добавим, что выдвижение кандидатов на выборы глав муниципальных образований Дедовического, Порховского районов заканчивается 15 июля, Плюсского района - 16 июля, Печорского, Пыталовского районов - 19 июля, Островского района - 21 июля и Палкинского района - 22 июля.

Выборы состоятся в Единый день голосования 10 сентября.