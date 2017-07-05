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Экономика

Андрей Турчак побывал на плюсском предприятии с зарплатами в 100 тысяч рублей

7 июля в рамках рабочей поездки в Плюсский район губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил закрытое акционерное общество «Пиндструп» в поселке Заплюсье. Глава региона был на этом предприятии по торфопереработке ранее, в 2014 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Руководителя Псковской области встретила исполнительный директор Елена Спиридонова.

«Что у вас нового?», — спросил Андрей Турчак.

Елена Спиридонова рассказала, что на предприятии удалось увеличить производственную мощность, поставили новую скрининговую линии по сепарации торфа. Также приобрели прессы и машину для перевозки кускового торфа, создали новую площадку для складирования сырья.

Андрей Турчак прошелся по предприятию, посмотрел мастерские, лабораторию, поинтересовался средней зарплатой сотрудников.

«Работа у нас сезонная. В сезон зарплата у квалифицированного рабочего достигает 100 тысяч»,- ответила директор предприятия.

По словам Елены Спиридоновой, в настоящее время на постоянной основе здесь трудятся 180 человек и 30 чел работают по договору подряда. «В основном по договору подряда мы берем старшеклассников школ», — пояснила она.

«Как ищите работников?» — спросил губернатор.

«Районная газета размещает у себя объявления. Есть из кого выбирать», — ответила исполнительный директор.

Сотрудники в основном местные, но приезжают на работу сюда и из Санкт-Петербурга, и из Тверской области. До работы — доставка, есть своя сауна.

Разрабатываемое предприятием месторождение располагается в 12 км от завода. Продукция реализуется широко: по субъектам России, в Узбекистан, Азербайджан, Казахстан. В планах развития производства — провести узкоколейную дорогу к площадке выгрузки сырья.

Елена Спиридонова также сообщила, что предприятие помогает местному детскому саду: приобрели две песочницы, новую посуду, мебель, игрушки.

Андрей Турчак поблагодарил директора за социальную миссию и также отметил, что предприятие своевременно платит налоги и имеет хорошую налоговую базу.

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