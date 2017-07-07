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Общество

Областные соревнования «Школа безопасности» начались в Печорском районе

7 июля в Печорском районе в местечке Вашина Гора состоялось открытие областных соревнований «Школа безопасности», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Это уже XXII соревнования, которые проводятся для формирования у обучающихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

К соревнованиям от каждого города или района допускаются команды из семи человек в возрасте от 11 до 15 лет. Каждая команда должна быть максимально подготовлена к соревнованиям и иметь обязательное групповое и личное снаряжение, необходимое для размещения в полевых условиях и самостоятельного приготовления пищи на костре. В этом году соревнованиях участвует 12 команд из городов и районов Псковской области, в том числе и команда центра «Патриот», занявшая в этом году почётное второе место на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в Архангельской области.

Организаторами соревнования являются Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» и Главное управление МЧС России по Псковской области.

На открытии мероприятия присутствовал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления гражданской защиты полковник Андрей Бардинов. Обращаясь к участникам соревнований, он пожелал им достичь высоких результатов, успехов, удачи и честной борьбы.

Программа состязаний предполагает преодоление командами следующих дистанций: «Полоса препятствий», «Пожарная эстафета» и «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ». Также ребята примут участие в конкурсной программе по художественной самодеятельности и, конечно же, в организации быта в полевых условиях.

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