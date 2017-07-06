Два автомобиля столкнулись на трассе в Опочке

19:17, 07 июля 2017, ПАИ

7 июля в 17:39 на 412 км трассы Р-23 в Опочке произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекались одна единица техники, три специалиста. Информация о пострадавших уточняется, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 16:19 поступило сообщение о ДТП с участием одного автомобиля. Оно произошло в деревне Насва Новосокольнического района. Для ликвидации последствий привлекалась одна единица техники, три специалиста. Информация о пострадавших уточняется.