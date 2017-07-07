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Общество

Имущество на 6 млн рублей арестовали приставы у псковичей, задолжавших по налоговым обязательствам

Псковские судебные приставы и работники налоговой службы провели совместный рейд по должникам, которые задолжали по налоговым обязательствам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковскойобласти.

По адресам должников, проживающих в регионе, отправились все отделы судебных приставов совместно с налоговыми инспекторами. Представители двух служб обработали 1455 исполнительных производств. После беседы с судебными приставами и налоговыми инспекторами произведены оплаты или представлены документы об оплате на 555 тысяч рублей.

По итогам рейда 157 исполнительных производства подлежат окончанию. В качестве меры принудительного взыскания приставы-исполнители произвели 98 арестов имущества должников на общую сумму в 6 миллионов 207 тысяч рублей. Под арест попал 21 автомобиль, а также телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны. 195 должников за долги получил требование о явке к судебному приставу-исполнителю. У 121 должника составлено акты осмотра имущества должника и у 71 судебными приставами-исполнителями установлены источники получения дохода.

Рейды судебных приставом-исполнителей являются регулярной мерой по взысканию задолженностей. Каждую неделю судебные приставы посещают квартиры должников по определённой категории исполнительных производств или в тотальном масштабе, по выбору определённых улиц города и района.

Узнать о своих долгах можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

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