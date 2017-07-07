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Общество

По поручению губернатора жилищная комиссия повторно проверит на аварийность дом в Заплюсье

В ходе рабочей поездки губернатора Псковской области Андрея Турчака в Плюсский район в пятницу, 7 июля, жительница поселка Заплюсье попросила главу региона посмотреть состояние многоквартирного дома, где она живет. Это 10-й дом на улице Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Женщина рассказала, что четыре года назад его осмотрела жилищная комиссия, но не признала аварийным либо требующим ремонта. Андрей Турчак откликнулся на просьбу и отправился посмотреть дом. Зайдя внутрь, губернатор заметил трещины на стенах и потолке, а также изношенную деревянную лестницу. Он поручил председателю Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Андрею Агапову проверить информацию по проверке четырехлетней давности и повторно прислать комиссию по этому адресу.

«Когда это будет сделано?» — спросил Андрей Турчак. Председатель госкомитета заверил, что это будет возможно через две недели.

Глава региона успокоил жильцов многоквартирного дома, заверив, что если он не будет признан аварийным, для него постараются найти место в программе капитального ремонта.

Уже во дворе дома руководитель Псковской области заметил, что детская песочница пустая, а с крыши опасно свисает шифер. Он порекомендовал жителям обратиться в управляющую компанию, чтобы они привезли песок и незамедлительно сняли шифер.

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