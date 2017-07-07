0
20:55
Праздник «Смородиновый день» состоится в Тригорском
15:50
Губернатор поручил выделить дополнительные средства на ремонт входной группы в усадьбе Римского-Корсакова
20:01
Монумент «Ледовое побоище» в Псковской области получит охранную зону
13:37
Показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» стартует 6 июля в кинотеатрах России
16:56
Финалистка музыкального телепроекта станет участницей праздничной программы Дня города в Пскове
18:49
9 июля состоится историческая реконструкция на «Линии Сталина» в Островском районе
14:31
В День Петра и Февронии в «Михайловском» выступит солистка Большого театра
Еще новости
Культура

Праздник «Смородиновый день» состоится в Тригорском

14 июля в Тригорском отметят музейный праздник урожая смородины - «Смородиновый день», сообщается на сайте Пушкинского заповедника.

Начало праздника в 16:00. Стоимость билета – 500 рублей. Билеты на программу можно приобрести в кассе музея-усадьбы «Тригорское».

В программе праздника состоится концерт виолончельной музыки в исполнении Николая Егорова (Москва) и чаепитие со смородиновым вареньем.

«Где, как не в Тригорском, хозяева которого так узнаваемы в героях романа «Евгений Онегин», показывать быт и традиции уездного дворянства. Именно в этой живописной усадьбе, в Зеленой гостиной Дома-музея Осиповых и Вульфов, будет праздноваться «Смородиновый день», - уточняется в приглашении.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Праздник «Смородиновый день» состоится в Тригорском
07 июля 2017
Праздник «Смородиновый день» состоится в Тригорском
Губернатор поручил выделить дополнительные средства на ремонт входной группы в усадьбе Римского-Корсакова
07 июля 2017
Губернатор поручил выделить дополнительные средства на ремонт входной группы в усадьбе Римского-Корсакова
Монумент «Ледовое побоище» в Псковской области получит охранную зону
06 июля 2017
Монумент «Ледовое побоище» в Псковской области получит охранную зону
Показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» стартует 6 июля в кинотеатрах России
06 июля 2017
Показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» стартует 6 июля в кинотеатрах России
Финалистка музыкального телепроекта станет участницей праздничной программы Дня города в Пскове
03 июля 2017
Финалистка музыкального телепроекта станет участницей праздничной программы Дня города в Пскове
9 июля состоится историческая реконструкция на «Линии Сталина» в Островском районе
01 июля 2017
9 июля состоится историческая реконструкция на «Линии Сталина» в Островском районе
В День Петра и Февронии в «Михайловском» выступит солистка Большого театра
01 июля 2017
В День Петра и Февронии в «Михайловском» выступит солистка Большого театра 1
Рисунок Цоя продали на аукционе за 250 тысяч рублей
01 июля 2017
Рисунок Цоя продали на аукционе за 250 тысяч рублей

Идет загрузка...