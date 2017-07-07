Праздник «Смородиновый день» состоится в Тригорском
14 июля в Тригорском отметят музейный праздник урожая смородины - «Смородиновый день», сообщается на сайте Пушкинского заповедника.
Начало праздника в 16:00. Стоимость билета – 500 рублей. Билеты на программу можно приобрести в кассе музея-усадьбы «Тригорское».
В программе праздника состоится концерт виолончельной музыки в исполнении Николая Егорова (Москва) и чаепитие со смородиновым вареньем.
«Где, как не в Тригорском, хозяева которого так узнаваемы в героях романа «Евгений Онегин», показывать быт и традиции уездного дворянства. Именно в этой живописной усадьбе, в Зеленой гостиной Дома-музея Осиповых и Вульфов, будет праздноваться «Смородиновый день», - уточняется в приглашении.