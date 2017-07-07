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Общество

В Псковской области завершились масштабные учения ВДВ

Маневры подразделений ВДВ, которые развернулись одновременно на нескольких полигонах в Псковской области, завершились, сообщает телеканал «Звезда».

В итоговый день учений одной из задач бойцов ВДВ была высадка десанта из вертолета Ми-8. Целью военнослужащих стало освобождение узла связи. После успешно выполненной задачи десантники переместились на другой полигон на вертолете.

Также на полигоне Струги Красные развернулись практические действия воздушного десанта по удержанию выгодного рубежа. Военные отработали стрельбу из зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Ракета поразила воздушную цель на расстоянии порядка двух километров.

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