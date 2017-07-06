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Политика

Путин рассказал о содержании беседы с Трампом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию на Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность, сообщает «Интерфакс».

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», - сказал Путин в пятницу на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он также принес извинения Абэ за опоздание из-за длительных российско-американских переговоров.

Первая встреча российского и американского лидеров прошла в пятницу «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Она начались примерно в 17:10 и продолжалась 2 часа 15 минут.

В свою очередь на встрече с японским лидером Путин выразил надежду, что интенсивный диалог с Токио поможет решить ряд застарелых проблем.

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