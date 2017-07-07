Там, где живет Паутиныч

09:22, 08 июля 2017, ПАИ

Плотный июльский график кинопремьер открывает «Человек-паук: Возвращение домой» - перезапуск комикса из вселенной Marvel, ставший, пожалуй, самым мультинациональным летним блокбастером о взрослении супергероя.

С момента довольно странных событий разлома команды «Мстителей» в последнем фильме о Капитане Америке прошло некоторое время. Именно там впервые появился «обновленный» Человек-паук. Последствия «стычки» в башне Тони Старка ликвидирует небольшая компания, которой руководит Эдриан Тумс (Майкл Китон). Эти простые «работяги с района» потихоньку подворовывают и продают куски от кораблей пришельцев. Вскоре рабочих вытесняет с объекта другая компания, лишая всех надежд на будущее. Но вопреки всему, Тумс решает воспользоваться сверхпередовыми технологиями гостей из другого мира, начинает масштабно красть ценные материалы и налаживает производство оружия. Так из обычного мелкого преступника Тумс «мутирует» в Стервятника. Тем временем, Человек-паук, - 15-летний заурядный школьник Питер Паркер (Том Холланд), - живет в Куинсе, днем переводит бабушек через дорогу, а по ночам ловит мелких преступников, скрывая свою деятельность от родных и друзей, попутно мечтая о настоящей миссии в рядах «Мстителей». Его отцом-наставником становится Тони Старк (Роберт Дауни младший).

Вот так в режиме «в предыдущей серии» и с помощью видео с телефона Питера Паркера, нас быстро вводят в курс всех «паучьих» дел, обходясь без предыстории и пафосного титра (но без лого Marvel на весь экран не обошлись). По большому счету, для режиссера Джона Уоттса уже не так важно было описывать, как и когда Паркера укусил паук и напоминать всем о том, что у героя был дядя Бен, которого позже застрелили. Повторять пройденный материал заново необязательно, да и вообще довольно занудное и примитивное занятие. Всем и так все ясно: младшее поколение знает «Паучка» в первую очередь из мультфильмов и по игрушкам, старшее - выросло на комиксах и трилогии Сэма Рейми.

Продюсеры Marvel Studios уже давно взялись наводить порядок в своей «вселенной» супергероев. Пришло время плести свежую «паутину». Ставший практически классикой, Человек-паук в исполнении Тоби Магуайра не подходил уже по возрасту: актеру, на секундочку, 42 – не лучшие года для роли школьника. А вот 21-летний Том Холланд – более удачный вариант. Органичность обуславливает обыденная внешность тинэйджера-экстраверта. Марвеловский Человек-паук теперь именно такой - это больше не застенчивый и забитый школьник-ботан в очках, а «играющий гормонами» тинэйджер-изобретатель, практически малолетний инженер, ко всему еще и друг Железного человека.

Сценаристы перевернули и урезали практически все. Питер больше не носит очки и не фотографирует, зато теперь на каждом уроке химии синтезирует новую порцию крепчайшей «паутины». Джон Уоттс пошел по пройденному Кристофером Ноланом пути реалистичного и правдоподобного комикса - когда супергерой предстает без особых феноменальных суперспособностей, а от обычных людей его отличает чуть большая физическая сила, сверхтехнологичное трико и гаджеты. Поэтому и костюм у Паркера, – криво сшитые два куска красной и синей ткани с такой же неряшливой маской, - меняется на подаренный Тони Старком, эластичный и более продвинутый (в нем теперь даже есть голосовой помощник!). Собственно, почти половину фильма Питер Паркер только и делает, что пытается разобраться в устройстве нового обличия.

Единственный опекун Питера, - тетя Мэй (Мариса Томей), превратилась в «Бенджамина Баттона» - с каждым перезапуском серии о пауке она молодеет чуть ли не на глазах. В новом фильме и вовсе нарочно подчеркивают ее привлекательность, чтобы разбавить сценарий.

По «касательной» зацепило и остальных: гроза школы и страх всех ботаников - Флэш – вовсе не накаченный блондин-балбес, а богатенький тощий индус (Тони Револори), который «лает, но не кусает», постоянно обзывая Паркера «пенисом» вместо Питера. Новая возлюбленная Человека-паука – темнокожая Лиз (Лора Хэрриер), а не огненно-рыжая Мэри Джейн. Лучший друг Питера - пухляш Нэд – и вовсе с чертами лица то ли корейца, то ли мудрого индейца с побережья Миссисипи.

«Возвращение домой» выстреливает толерантностью к нацменьшинствам из-за каждого угла: латиносы, мексиканцы, афроамериканцы, корейцы, индийцы, китайцы и японцы - буквально в каждом кадре, словно по госзаказу их в фильме должно быть определенное количество. Смотрится все это довольно неловко и фальшиво (спасибо, что не прописали персонажей-геев).

Зато с главным злодеем фильма все в порядке. Стервятник, великолепно сыгранный Майклом Китоном, наверное, самый лучший антагонист за всю историю Человека-паука на большом экране. Неожиданным образом появляется в этой истории злодей Шокер. Точнее, Шокеров сразу двое, но вскоре выясняется кто из них истинный. Чем-то действительно запоминающимся новый Человек-паук не блещет. Да, есть пара неплохих экшн сцен: разрыв парома пополам, падающий на побережье самолет, финальная битва со Стервятником. Но все они почему-то пресные и не дотягивают до оригинальной трилогии.

Если спустя 15 лет после выхода первого «Паука» Сэма Рэйми из головы до сих пор не выходит сцена битвы с Зеленым Гоблином в горящем доме, то в «Возвращении домой» такими яркими моментами, которыми хочется потом поделиться, пренебрегают.

«Человек-паук: Возвращение домой» вышел удачным перезапуском всей франшизы с одной стороны, а с другой - подростковым навязчиво мультинациональным летним блокбастером, провисания в сюжете которого уже не принимаешь «близко к сердцу». Потому что это комикс от Marvel. Картина эволюционирует, как и костюм героя, уже не прибегая к классическим пафосным голливудским штампам. Тут школьник-паучок действительно выступает в роли «дружелюбного соседа». Школа неизбежно закончится, а впереди еще вступительные экзамены в команду «Мстителей». И пока Тони Старк выбирает, какой костюм Железного человека ему надеть для очередного спасения мира, Человек-паук умничает на уроках физики.