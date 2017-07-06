УАЗ отзывает 70 тысяч внедорожников

14:22, 08 июля 2017, ПАИ

Ульяновский автозавод отзывает из-за проблем с тормозной системой 70 000 внедорожников UAZ Patriot, UAZ Pickup и UAZ Cargo. Российские СМИ со ссылкой на представителей автозавода сообщают, что отзыв касается машин, которые сошли с конвейера в период с января 2014 по май 2017 года.

Специалисты завода проведут проверку корректности системы торможения и вспомогательного электронного оборудования. В случае выявления дефектов, автомобилю произведут замену элементов тормозной системы и дополнительного электрооборудования. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для водителей.

Накануне УАЗ объявил об отзыве более 11 000 машин «Хантер» из-за проблемы с гидроусилителем руля.