Ученые доказали непригодность Марса для жизни

16:20, 08 июля 2017, ПАИ

Жизнь на поверхности Марса невозможна из-за ультрафиолетового света и ядовитых веществ перхлоратов, убивающих микроорганизмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью исследователей из университета Эдинбурга (Шотландия), опубликованную в журнале Scientific Reports.

Это говорит о том, что поверхность Марса действительно в принципе не может поддерживать жизнь. Зато теперь ученые могут не опасаться «заражения» поверхности Марса земными микробами, которые могли попасть туда вместе с марсоходами.