Слияние «Техносилы» и «Эльдорадо» одобрено

10:51, 08 июля 2017, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила группе «Сафмар» присоединить ритейлера бытовой техники и электроники «Техносила» к «Эльдорадо», пишет газета «Известия». По данным СМИ, процесс присоединения может занять от месяца до полутора лет.

В результате компания «Сафмар Ритейл» станет единой управляющей компанией для «Эльдорадо», «М.Видео» и электронной торговой площадки «Маркетплейс».

Отметим, что у «Эльдорадо» насчитывается около 430 магазинов, в то время как у «Техносилы» - 70.