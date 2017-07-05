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Экономика

Слияние «Техносилы» и «Эльдорадо» одобрено

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила группе «Сафмар» присоединить ритейлера бытовой техники и электроники «Техносила» к «Эльдорадо», пишет газета «Известия». По данным СМИ, процесс присоединения может занять от месяца до полутора лет.

В результате компания «Сафмар Ритейл» станет единой управляющей компанией для «Эльдорадо», «М.Видео» и электронной торговой площадки «Маркетплейс».

Отметим, что у «Эльдорадо» насчитывается около 430 магазинов, в то время как у «Техносилы» - 70.

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