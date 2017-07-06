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Политика

Владимир Жириновский предложил премировать синоптиков за сбывшиеся прогнозы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премировать синоптиков за точные прогнозы, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу либерально-демократической партии.

«Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды», - заявил политик.

При этом раньше Жириновский раскритиковал работу Мосгидромета, потребовав уволить его сотрудников.

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