Владимир Жириновский предложил премировать синоптиков за сбывшиеся прогнозы

09:58, 08 июля 2017, ПАИ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премировать синоптиков за точные прогнозы, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу либерально-демократической партии.

«Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды», - заявил политик.

При этом раньше Жириновский раскритиковал работу Мосгидромета, потребовав уволить его сотрудников.