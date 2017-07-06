Владимир Жириновский предложил премировать синоптиков за сбывшиеся прогнозы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премировать синоптиков за точные прогнозы, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу либерально-демократической партии.
«Хочу отметить качественное изменение работы метеорологической службы. Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы об изменении погоды», - заявил политик.
При этом раньше Жириновский раскритиковал работу Мосгидромета, потребовав уволить его сотрудников.