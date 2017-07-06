Орнеллу Мути оштрафовали на 500 евро за ужин с Путиным

09:38, 08 июля 2017, ПАИ

Кассационный суд Триеста (Италия) обязал актрису Орнеллу Мути выплатить штраф в размере 500 евро, а также приговорил к полугодовому условному заключению за предоставление в 2010 году поддельного больничного для отмены выступления в Италии ради благотворительного ужина с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге, сообщают мировые СМИ.

Данное решение суда смягчает наказание в отношении актрисы от 2015 года. Тогда, по информации СМИ, речь шла о 600 евро штрафа и восьми месяцах условного заключения. Обвинение в мошенничестве заменяется на обвинение в подлоге.