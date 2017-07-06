0
09:55
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля
13:17
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
12:27
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
15:17
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
14:05
Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий
14:28
Глава Великолукского района: Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства
20:57
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям
Еще новости
Политика

ООН утвердила договор о полном запрете ядерного оружия

Организация объединенных наций (ООН) утвердила первый многосторонний договор о полном запрете ядерного оружия, пишет газета «Коммерсантъ». Решение было принято на пленарном заседании в пятницу голосами 122 стран. Против высказались Нидерланды, воздержался - Сингапур. США, Великобритания и Франция отказались голосовать. Россия пока не высказалась по этому вопросу.

В течение 30 дней после вступления договора в силу подписавшее его страны предоставят Генеральному секретарю данные о том, владели ли они ядерным оружием и ликвидировала ли она свою ядерную программу.

Государства-участники обязуются не разрабатывать, не испытывать, не производить, не приобретать ядерное оружие, а также не размещать его на своей территории.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля
06 июля 2017
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля 6
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
04 июля 2017
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
03 июля 2017
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
01 июля 2017
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий
30 июня 2017
Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий
Глава Великолукского района: Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства
28 июня 2017
Глава Великолукского района: Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства 8
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям
27 июня 2017
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям 6
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 10

Идет загрузка...