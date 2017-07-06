ООН утвердила договор о полном запрете ядерного оружия

09:01, 08 июля 2017, ПАИ

Организация объединенных наций (ООН) утвердила первый многосторонний договор о полном запрете ядерного оружия, пишет газета «Коммерсантъ». Решение было принято на пленарном заседании в пятницу голосами 122 стран. Против высказались Нидерланды, воздержался - Сингапур. США, Великобритания и Франция отказались голосовать. Россия пока не высказалась по этому вопросу.

В течение 30 дней после вступления договора в силу подписавшее его страны предоставят Генеральному секретарю данные о том, владели ли они ядерным оружием и ликвидировала ли она свою ядерную программу.

Государства-участники обязуются не разрабатывать, не испытывать, не производить, не приобретать ядерное оружие, а также не размещать его на своей территории.