С 10 июля вступают в силу новые правила перевозки детей

12:52, 08 июля 2017, ПАИ

С 10 июля вступают в силу новые правила перевозки детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу Пскову. В правила внесены следующие основные изменения:

- установлен запрет на оставление в автомобиле на время его стоянки детей в возрасте до 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица;

- предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка;

- перевозка детей 7 – 11 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

- запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Таким образом, с 10 июля перевозка детей допускается только с использованием автокресла (термин «иные устройства» исключены из ПДД); детей от 7 до 11 лет на заднем сиденье автомобиля можно перевозить как в автокресле, так и с использованием ремней безопасности; детей до 7 лет можно перевозить только в автокресле, без исключений; на переднем сиденье автомобиля детей любого возраста можно перевозить только в автокресле; детей младше 7 лет запрещено оставлять одних в машине без совершеннолетних; детей до 12 лет запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла.

Внесение данных изменений в правила перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах во многом обусловлено тем, что в связи с начавшимися каникулами возросло количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети.

Все указанные изменения направлены на повышение безопасности ребенка при перевозке его в автомобиле. Разумеется, основная ответственность при этом возлагается на взрослых. Ведь они отвечают за то, чтобы дети находились в транспортном средстве не только в комфортных, но еще и в безопасных условиях.

И хотя последние изменения позволяют перевозить детей от 7 до 11 лет на заднем сиденье автомашины без автокресел, а с использованием только ремней безопасности, ГИБДД города Пскова рекомендует водителям осуществлять перевозку данной категории пассажиров с использованием автокресел.