Освободившуюся из мест лишения свободы великолучанку разыскивает полиция

12:14, 08 июля 2017, ПАИ

ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается Латышева Любовь Васильевна, 1989 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она утратила связь с родственниками. Эта гражданка недавно освободилась из мест лишения свободы. С февраля 2017 года может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.

Лиц, располагающих значимой информацией о местонахождении Л.В.Латышевой, просят сообщить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.