Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности

12:19, 08 июля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Днем семьи, любви и верности, отмечаемым в России 8 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«8 июля мы отмечаем День Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака. Поздравляю вас с праздником! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и взаимопонимание. Желаю всем искренней любви, крепкого семейного счастья, здоровья и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.

Напомним, Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в нашей стране с 2008 года.

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.

В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.