Несколько экипажей сошли с дистанции ралли «900 озёр»

12:32, 08 июля 2017, ПАИ

Несколько гоночных экипажей уже сошли с дистанции ралли «900 озёр», стартовавшего сегодня, 8 июля, в Опочецком районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области, являющейся организатором гонки.

В 10:45 1-м спецучастке (СУ) не стартовали экипажи № 23 и № 33 из Белоруссии. После финиша спецучастки из-за проблем с двигателями выбыли из гонки еще два экипажа: №№ 27 и 5. В 11:43 на СУ2 перевернулся автомобиль экипажа № 4, однако вновь был поставлен на колеса и продолжил гонку. Экипаж № 9, который после СУ1 был четвертым, не смог стартовать в положенное время из-за технических причин. Из-за проблем не добрался до старта СУ2 и экипаж № 9.

Технический сход был зафиксирован в 12:00 у экипажа № 21 не сумевшего стартвоать на СУ2. А экипаж № 30 после старта на втором спецучастке проехал 10 метров и сошел с дистанции, остановившись.

Напомним, ралли «900 озёр» является 11-м этапом Кубка России, 2-м этапом Чемпионата Белоруссии, 6-м этапом Чемпионата СЗФО по ралли и 3-м этапом Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Первым на трассу ушёл экипаж ….. Всего сегодня гонщикам предстоит проехать 261 километр, из которых 83 – протяжённость скоростных участков.

В соревновании принимают участие порядка 40 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Подольска, Нижнего Новгорода, Ярославля, городов Московской и Ленинградской областей, Белоруссии. Псковскую область представляют пскович Максим Павлов и Сергей Пушкарь на «Форд Фиеста» (стартовый номер 25) и великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк на автомобиле «Рено Логан» (стартовый номер 35).

Зрительская зона на ралли «900 озёр» разместилась на подъезде к деревни Рясино Опочецкого района, в пяти километрах после зоны старта скоростного участка. Здесь проходят 1,3 и 5 спецучастки.

Финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения.

Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.