Три автомобиля столкнулись в центре Порхова
В Порхове на проспекте Ленина сегодня, 8 июля, около 10:30 произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации последствий аварии привлекались одна единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99