0
22:12
Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов
14:58
В происшествии с паломническим автобусом в Псковском районе никто не пострадал
14:46
В Псковском районе опрокинулся автобус с паломниками
17:37
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
16:22
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
15:41
В июне в Пскове сильным ветром повалило 49 деревьев
09:00
Дети пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Псковом
Еще новости
Происшествия

Три автомобиля столкнулись в центре Порхова

В Порхове на проспекте Ленина сегодня, 8 июля, около 10:30 произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации последствий аварии привлекались одна единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов
06 июля 2017
Сотрудники РЖД и охранного предприятия на станции Дно ответят в суде за хищение 62 тонн нефтепродуктов
В происшествии с паломническим автобусом в Псковском районе никто не пострадал
05 июля 2017
В происшествии с паломническим автобусом в Псковском районе никто не пострадал
В Псковском районе опрокинулся автобус с паломниками
05 июля 2017
В Псковском районе опрокинулся автобус с паломниками 2
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку
04 июля 2017
В Крыму нашли пропавшую 15-летнюю псковичку 1
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве
04 июля 2017
В отношении Псковского кабельного завода и Псковгеокабеля поданы иски о банкротстве 18
В июне в Пскове сильным ветром повалило 49 деревьев
04 июля 2017
В июне в Пскове сильным ветром повалило 49 деревьев
Дети пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Псковом
04 июля 2017
Дети пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса под Псковом
Рейсовый автобус из Белоруссии столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Пустошкинском районе
03 июля 2017
Рейсовый автобус из Белоруссии столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Пустошкинском районе

Идет загрузка...