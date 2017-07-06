28-летний пскович погиб на стройке в Петербурге

14:44, 08 июля 2017, ПАИ

28-летний сварщик из Пскова погиб, сорвавшись с высоты десяти метров на стройке на Васильевском острове в Петербурге. Как сообщает интернет-газета «Фонтанка», по предварительной информации он закреплял металлическую балку, но не удержал равновесия и упал. Балка рухнула на него.

Мертвого мужчину нашел на строительной площадке на Уральской улице, 19 7 июля в 11:00 крановщик. Сотрудники полиции выяснили, что рабочий приехал из Пскова и жил в Петербурге без прописки.

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах смерти рабочего.