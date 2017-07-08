Управляющий директор «Роснано» рассказал Forbes, что познакомился с будущей женой по пути в Псков

14:56, 08 июля 2017, ПАИ

Управляющий директор по взаимодействию с компаниями США и Канады «Роснано» Дмитрий Аханов в интервью журналу Forbes woman рассказал, что познакомился со своей будущей женой по пути в Псков.

«С Катей мы познакомились в 2002 году в поезде Москва — Псков по дороге на конференцию энергетиков. Я тогда работал в «Никойле», а она — в Группе ЕСН Григория Березкина. Катя всегда была безумно привлекательной девушкой, она — звезда в самом прямом смысле этого слова. Но встречаться мы начали спустя полтора года», - пояснил он.

В настоящее время супруги большую часть года живут в Калифорнии, где воспитывают четырех дочерей.

Дмитрий Аханов родился в 1975 году в Ростове-на-Дону.

В 1999 году окончил экономический факультет Российского Университета Дружбы народов. В 2000 году – юрфак того же вуза.

Работал в ОАО Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл», ОАО РАО «ЕЭС России». В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по энергетике (Росэнерго).

С марта 2014 года - управляющий директор - директор по взаимодействию с компаниями США и Канады ООО «УК «Роснано».