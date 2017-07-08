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Политика

Действующая глава Палкинского района будет баллотироваться на новый срок от «Родины»

Действующая глава администрации Палкинского района Галина Кузьма будет баллотироваться на новый срок от партии «Родина». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook лидер регионального отделения «Родины» Константин Вилков. Напомним, что Галина Кузьма участвовала в предварительном голосовании по определению кандидата на должность главы Палкинского района от партии «Единая Россия», но уступила депутату Палкинского районного Собрания Евгению Седову.

По словам Константина Вилкова, Галина Кузьма также возглавит список кандидатов на выборах в Собрание депутатов Палкинского района.

Кроме того, «Родина» выдвинула кандидатом на должность главы Печорского района Ивана Кадаяса.

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