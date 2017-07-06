Ребенок погиб при взрыве гранаты в Калужской области
Один ребенок погиб и двое пострадали в результате взрыва гранаты в Калужской области, пишет газета «Известия».
По информации издания, 13-летний мальчик нашел в гараже у своих родственников гранату, взял ее и решил напугать сверстников. В результате неосторожного обращения с гранатой произошел взрыв.
Сам подросток погиб на месте, еще двое подростков в возрасте 10 и 14 лет пострадали.
Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия и выясняет, как боевая граната оказалась в гараже.