Ребенок погиб при взрыве гранаты в Калужской области

15:50, 08 июля 2017, ПАИ

Один ребенок погиб и двое пострадали в результате взрыва гранаты в Калужской области, пишет газета «Известия».

По информации издания, 13-летний мальчик нашел в гараже у своих родственников гранату, взял ее и решил напугать сверстников. В результате неосторожного обращения с гранатой произошел взрыв.

Сам подросток погиб на месте, еще двое подростков в возрасте 10 и 14 лет пострадали.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства происшествия и выясняет, как боевая граната оказалась в гараже.