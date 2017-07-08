В Москве ко Дню города обустроят 128 новых парков и 27 километров набережных
В Москве ко Дню города обустроят 128 новых парков и 27 километров набережных, сообщают российские СМИ со ссылкой на вице-мэра, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Петра Бирюкова.
Заместитель мэра заявил, что неблагоприятные погодные условия не скажутся на сроках выполнения работ.
Также к концу 2017 года в Москве будут благоустроены 320 улиц и площадей и около 300 км пешеходного пространства.