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Общество

В Москве ко Дню города обустроят 128 новых парков и 27 километров набережных

В Москве ко Дню города обустроят 128 новых парков и 27 километров набережных, сообщают российские СМИ со ссылкой на вице-мэра, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Петра Бирюкова.

Заместитель мэра заявил, что неблагоприятные погодные условия не скажутся на сроках выполнения работ.

Также к концу 2017 года в Москве будут благоустроены 320 улиц и площадей и около 300 км пешеходного пространства.

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