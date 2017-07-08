В России появится единый информресурс с данными о гражданах

17:35, 08 июля 2017, ПАИ

Правительство России утвердило концепцию формирования «дорожной карты» по реализации проекта единого федерального информационного ресурса со сведениями о гражданах России. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на сайт правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ресурс создается, чтобы обеспечить достоверность и непротиворечивость данных, усовершенствовать контроль за начислением и поступлением страховых взносов на счета физлиц.

Новый ресурс будет создаваться на основе сведений государственных и информационных систем, а доступ к нему будет осуществлен через портал госуслуг.