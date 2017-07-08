США намерены ввести новые санкции в отношении России

17:54, 08 июля 2017, ПАИ

Сенат США предложил ввести очередные антироссийские санкции. Как сообщает «Газета.Ru», поводом стали обвинения в адрес России в игнорировании своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тем самым якобы создании угрозы для интересов американской национальной безопасности.

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес в конгресс соответствующую поправку к закону о национальной безопасности на 2018 год. Он заявил, что «президент Владимир Путин на протяжении многих лет открыто игнорирует свои обязательства по Договору РСМД».

«Недавнее размещение запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов национальной безопасности США», — сказал Ройс.