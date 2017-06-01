Победителем ралли «900 озер» стал экипаж из Петербурга

21:42, 08 июля 2017, ПАИ

Победителями ралли «900 озер», проходившего сегодня, 8 июля, в Опочецком районе, стал экипаж под номером 1 из Санкт-Петербурга в составе Ильи Лотвинова и Павла Шевцова на Mitsubishi Lancer Evolution. Об этом Псковскому агентству инфолрмации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Вторыми к финишу пришел питерский экипаж № 39 в составе Александра Осипова и Александра Андреева, также выступающий на Mitsubishi Lancer Evolution.

Третьим стал экипаж № 2 из Москвы (Александр Русанов и Алексей Селиванов) на Subaru Impreza.

Напомним, ралли «900 озёр» является 11-м этапом Кубка России, 2-м этапом Чемпионата Белоруссии, 6-м этапом Чемпионата СЗФО по ралли и 3-м этапом Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

В соревновании принимали участие порядка 40 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Подольска, Нижнего Новгорода, Ярославля, городов Московской и Ленинградской областей, Белоруссии.

Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.