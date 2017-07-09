День российской почты отмечается сегодня

09:13, 09 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 9 июля, в России отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты. Об этом сообщает портал calend.ru.

Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней давности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведет свое начало с реформ Петра Великого. В 1693 году в Архангельске была заложена первая российская судостроительная верфь, и для организации регулярного почтового сообщения между Москвой и Архангельском Петр I издал Указ об организации внутренней почтовой линии по маршруту Москва — Переславль Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Вологда — Архангельск. В Указе регламентировались условия перевозки почты, оснащение постоялых дворов (ямов), ответственность за сохранность почты, форма одежды ямщиков, условия подбора кадров, обязанности по строительству и содержанию дорог.

Наладить регулярное почтовое сообщение предписывалось Наместнику Северной земли, резиденция которого находилась в Ярославле. Услуги почты предоставляются в более чем 40 тысячах отделений почтовой связи. Спустя 300 лет, учитывая роль российской почты в историческом развитии Российского государства, Указом Президента Российской Федерации № 944 от 16 мая 1994 года был установлен праздник — День российской почты, и дата его празднования — второе воскресенье июля.