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Страна и мир

День рыбака празднуется сегодня

Сегодня, 9 июля, в некоторых странах отмечается профессиональный праздник — День рыбака.

Как сообщает портал calend.ru, рыболовство, которое включает вылов не только морских и речных рыб, но и других водных животных, стало одной из ведущих отраслей промышленности для многих стран, а также составляет основную статью экспорта. В промышленном масштабе лов рыбы производится с целью использовать ее в питании, а также для получения рыбьего жира.

Наряду с другими странами Россия также отмечает этот профессиональный праздник. День рыбака в России официально отмечается с 1980 года, будучи одним из любимых летних праздников как самих рыбаков — особого братства, которое объединяет людей разных возрастов и занятий, — так и людей, никогда не державших удочку.

В этот день можно поздравить всех, кто соединил жизнь с этой сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка — спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой. 

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