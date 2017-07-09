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Страна и мир

Давид Земляничник наступил сегодня по народному календарю

Сегодня, 9 июля, наступил день Давида Земляничника. Об этом пишет calend.ru.

В этот день Православная церковь чтит преподобного Давида Солунского. Изначально он был монахом в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, однако впоследствии покинул обитель и поселился близ Фессалоник, где устроил себе под миндальным деревом шалаш. В нем он прожил 70 лет, проводя время в молитвах и соблюдая строгий пост.

По преданию, преподобный Давид получил в награду за свое подвижничество дар чудотворения. Многих он исцелил от болезней; всем людям, приходившим к нему, давал душеспасительные советы. Земляничником преподобного Давида на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды. Землянику русские люди всегда любили, особенно дети — для них она была одним из главных лакомств. Об этой ягоде сложено множество поговорок — например, такая: «Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут». Что наши предки хотели этим сказать, понятно: трудно удержаться от соблазна отведать первую поспевшую землянику, а уже после, утолив голод, можно заняться и заготовкой ягод.

 

Собирать землянику — занятие медленное, но леса были щедры на подарки, поэтому, потрудившись весь день, можно было вернуться домой с хорошей «добычей». «Собирай по ягодке — принесешь кузовок», — учили родители детей. Землянику любили не только за сладкий вкус и прекрасный аромат, но и за целебные свойства. Эти ягоды хорошо помогают при малокровии, полезны для печени и мочевого пузыря. Листья земляники зимой заваривали и пили как чай — это прибавляло сил долгими вечерами. Приписывали ей и магические свойства.

Верили, к примеру, что если в этот день положить в левый карман листья земляники, то любой согласиться дать денег в долг. На Давида подмечали приметы погоды. Если шел дождь — это означало, что все лето до сентября будет мокрым. Хорошая же погода предвещала тепло и солнце семь недель подряд. 

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