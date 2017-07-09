Псковская делегация принимает участие в VII Русских Ганзейских днях в Тихвине

09:47, 09 июля 2017, ПАИ

Псковская делегация находится с официальным визитом в городе Тихвин, где проходят VII Русские Ганзейские дни, посвященные Дню явления Тихвинской иконы Божией Матери. В состав делегации входят: депутат Псковской городской Думы Валерий Петров, директор муниципального предприятия «Северо-западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев, коллектив ансамбля «Русские узоры», ремесленники, представители Управления культуры администрации города и Псковского городского молодежного центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В первый день фестиваля у главной сцены Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова состоялась торжественная церемония открытия ганзейского праздника, в ходе которой была отдана дань историческому наследию городов Русской Ганзы. Псковская делегация приняла участие в праздничном шествии участников праздника.

На протяжении двух дней на площади Свободы, в историческом центре Тихвина, работает презентационная ярмарка «Русская Ганза», где города Союза представляют свою историю и культуру, свой туристический потенциал. На сцене возле районного Дома культуры проходит концертная программа, в которой принимает участие и псковский ансамбль «Русские узоры». Для гостей также предоставляется возможность заглянуть в шатры Летней резиденции Деда Мороза, насладиться шоу-программой «Великий Устюг - город зимней сказки».

Добавим, в празднике в этом году принимают участие делегации из 11 Ганзейских городов России - Белозерска и Великого Новгорода, Великого Устюга и Вологды, Кингисеппа и Порхова, Пскова и Смоленска, Твери, Торжка и Тотьмы. Все они входят в Ганзейский союз Нового времени, который объединяет 190 городов из 16 стран Европы. Также на мероприятие принимают участие зарубежные делегации - из Иматры, финского города-побратима Тихвина, из эстонского города Кохтла-Ярве и из столицы Латвии - Ганзейского города Риги. Общая численность делегаций составляет примерно 300 человек, в их число входят творческие коллективы, артисты, ремесленники, реконструкторы, журналисты, официальные лица.

Русские Ганзейские дни являются основным туристическим продуктом Союза русских Ганзейских городов. Фестиваль проходит с 2011 года в одном из городов Союза и ставит целью продвижение исторического и культурного потенциала городов «русской Ганзы», развитие туризма.