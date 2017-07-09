До 25 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 июля
10 июля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ветер будет дуть западного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днем – от +20 до +25.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.