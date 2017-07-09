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Общество

До 25 градусов тепла ожидается в Псковской области 10 июля

10 июля на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днем – от  +20 до +25.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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