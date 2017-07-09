Трамп и Путин спорили 40 минут о «вмешательстве» РФ в выборы США

10:27, 09 июля 2017, ПАИ

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время встречи на саммите G20 в Гамбурге около 40 минут обсуждали тему предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы. Об этом сообщает «Известия».

Обмен мнениям порой носил напряженный характер. «Временами беседа накалялась», и «Путин громко требовал доказательств» того, что Москва каким-то образом якобы пыталась повлиять на предвыборные процессы в США, отметил источник издания.

Спустя 40 минут Трамп заявил российскому коллеге, что пора переходить к другим вопросам. Позже Путин заявил, что, по его мнению, Трамп принял доводы о невмешательстве Москвы в американские выборы. По словам российского лидера, Трамп «уделил этому много внимания».