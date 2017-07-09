Правительство утвердило концепцию единого ресурса с информацией о всех россиянах

14:19, 09 июля 2017, ПАИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил концепцию единого ресурса, где будет содержаться информация о всех россиянах. Документ был опубликован на сайте правительства.

Целью формирования федерального ресурса является «создание системы учета сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц».

В документе сказано, что данный ресурс будет создаваться только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем, а доступ к нему будет предоставляться гражданам через единый портал госуслуг.

"Создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан, в том числе обеспечить доступность для граждан информации о них, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами и органов местного самоуправления", — из распоряжения на сайте правительства.

Концепцию планируют реализовать в четыре этапа, а ресурс должен будет заработать уже в 2025 году.