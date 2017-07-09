Сегодня под Островом состоится военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера»

11:48, 09 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 9 июля, в деревне Холматка Островского района на территории Мемориального комплекса «Линия Сталина» состоится военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фестиваля.

В программе мероприятия – реконструкция эпизода прорыва Красной армии немецкой оборонительной линии «Пантера» с участием тяжелой военной техники и артиллерии. 200 реконструкторов из России и стран дальнего зарубежья представят эпизоды сражений за прорыв советскими войсками оборонительной немецкой линии «Пантера». Помимо военно-исторической реконструкции, на фестивале будет работать уникальная выставка современной военной техники и вооружения.

Реконструкция боев начнется в 13:00. Вход на фестиваль свободный.