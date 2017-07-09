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Страна и мир

Умер художник Илья Глазунов

Умер художник Илья Глазунов. Об этом ТАСС рассказала супруга художника Инесса Орлова. Глазунову было 87 лет. По информации РИА Новости, Глазунов умер в ночь на 9 июля. Отпевание Глазунова, по предварительным данным, пройдет в храме Христа Спасителя 

Илья Глазунов родился в Ленинграде в 1930 году, он окончил Академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. 

Первая выставка работ Глазунова состоялась в Москве в 1957 году, при этом дипломную работу художника «Дороги войны» об отступлении Красной армии запретили как противоречащую советской идеологии.  С 1987 года Глазунов занимал пост ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

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