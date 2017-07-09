Профилактический рейд провели полицейские в Опочке

12:27, 09 июля 2017, ПАИ

Сотрудники полиции совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам в рамках взаимодействия служб провели совместный рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью рейда стала проверка соблюдения мер пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах: исправность используемого газового и электрического оборудования и электропроводки.

В жилых домах следует строго следовать требованиям, установленным Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

На основании части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества. Зоной повышенной опасности многоквартирные дома считаются из-за того, что пожар легко может охватить не одно помещение.

В качестве примера, в ведомстве напомнили о случае, который произошел 2 июля - в результате пожара от огня пострадали автомобиль «Шкода», а также лоджии пяти квартир подъезда дома по улице Звездной в Пскове. Этот случай получил широкий общественный резонанс.