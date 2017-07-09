Сотрудники псковского МЧС рассказали жителям Голубово как избежать пожаров

13:13, 09 июля 2017, ПАИ

В деревне Голубово, Псковского района сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам провели профилактический рейд в целях недопущения пожаров и гибели на них людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Жителям рассказали о правилах использования электрооборудования, а также о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне.

Кроме того, сотрудики МЧС провели 15 инструктажей по мерам пожарной безопасности и распространили 20 листовок.