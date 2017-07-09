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Страна и мир

Пермские программисты создали конкурента Photoshop

Пермские программисты из компании AKVIS создали конкурента Adobe Photoshop. Российский графический редактор называется AliveColors. Желающие уже могут оценить возможности программы, скачав пробную версию с официального сайта.

Программа AliveColors позволяет обрабатывать и ретушировать фотографии, заниматься цифровым рисованием и многое другое.

Окончательная версия редактора будет доступна осенью. Для некоммерческих целей можно воспользоваться бесплатным вариантом программы, а за расширенный функционал предлагается платить по подписке или разово. На этом разработчики не останавливаются и уже заявили о планах создать аналог AliveColors для мобильных телефонов.

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