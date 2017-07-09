Пермские программисты создали конкурента Photoshop
Пермские программисты из компании AKVIS создали конкурента Adobe Photoshop. Российский графический редактор называется AliveColors. Желающие уже могут оценить возможности программы, скачав пробную версию с официального сайта.
Программа AliveColors позволяет обрабатывать и ретушировать фотографии, заниматься цифровым рисованием и многое другое.
Окончательная версия редактора будет доступна осенью. Для некоммерческих целей можно воспользоваться бесплатным вариантом программы, а за расширенный функционал предлагается платить по подписке или разово. На этом разработчики не останавливаются и уже заявили о планах создать аналог AliveColors для мобильных телефонов.