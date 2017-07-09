1
17:02
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09:13
День российской почты отмечается сегодня
16:35
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
09:37
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
09:40
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
17:40
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
22:51
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
Еще новости
Страна и мир

В «Лаборатории Касперского» предупредили о возможности новых массовых кибератак

Евгений Касперский много раз говорил на выступлениях до атаки WannaCry, что вымогательство в 2017 году может быть достаточно печальным трендом. Об этом напомнил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов.

«Поскольку эта история только начинается, то можно сказать, что это первые попытки, своего рода тестирование. Евгений Касперский много раз говорил на выступлениях до атаки WannaCry, что вымогательство в 2017 году может быть достаточно печальным трендом», — сказал Суворов.

Он отметил, что в настоящее время зависимость компаний от технологий очень высока. «Информационные технологии и все, что касается вычислительных систем, является очень дорогим активом любой компании. Уже не так важно похитить информацию со счетов карточек пользователей или даже с корреспондентских счетов банков. А достаточно попытаться остановить на минуту работу предприятия, которое зависит от IT, и попросить за это денег. Это вымогательство со знанием того, сколько это может стоить компании», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в 2017 году два вируса-вымогателя WannaCry и Petya поразили IT-системы многих компаний по всему миру. В частности, WannaCry приостановил работу конвейеров некоторых автоконцернов. Атаке вируса Petya подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09 июля 2017
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
День российской почты отмечается сегодня
09 июля 2017
День российской почты отмечается сегодня
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
06 июля 2017
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
03 июля 2017
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
02 июля 2017
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
30 июня 2017
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова

Идет загрузка...