В «Лаборатории Касперского» предупредили о возможности новых массовых кибератак

16:47, 09 июля 2017, ПАИ

Евгений Касперский много раз говорил на выступлениях до атаки WannaCry, что вымогательство в 2017 году может быть достаточно печальным трендом. Об этом напомнил в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов.

«Поскольку эта история только начинается, то можно сказать, что это первые попытки, своего рода тестирование. Евгений Касперский много раз говорил на выступлениях до атаки WannaCry, что вымогательство в 2017 году может быть достаточно печальным трендом», — сказал Суворов.

Он отметил, что в настоящее время зависимость компаний от технологий очень высока. «Информационные технологии и все, что касается вычислительных систем, является очень дорогим активом любой компании. Уже не так важно похитить информацию со счетов карточек пользователей или даже с корреспондентских счетов банков. А достаточно попытаться остановить на минуту работу предприятия, которое зависит от IT, и попросить за это денег. Это вымогательство со знанием того, сколько это может стоить компании», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в 2017 году два вируса-вымогателя WannaCry и Petya поразили IT-системы многих компаний по всему миру. В частности, WannaCry приостановил работу конвейеров некоторых автоконцернов. Атаке вируса Petya подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.