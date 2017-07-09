Минкомсвязь считает первоочередным для «Почты России» борьбу с очередями и «серой почтой»

17:36, 09 июля 2017, ПАИ

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ считает первоочередными направлениями развития «Почты России», в том числе, продолжение борьбы с очередями и «серой почтой», а также дальнейшую модернизацию отделений, развитие логистики и финансовых услуг. Об этом рассказал замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев, передает ТАСС.

7 июля, на пост главы «Почты России» был назначен бывший замминистра экономического развития Николай Подгузов. Предыдущий гендиректор почтового оператора Дмитрий Страшнов возглавлял «Почту России» с 2013 года и покинул компанию 1 июля этого года в связи с окончанием трудового контракта.

«Основные задачи дальнейшего развития предприятия - это исключение очередей в отделениях, борьба с «серой почтой», ремонт и модернизация отделений почтовой связи, строительство логистических сортировочных центров, развитие проектов «Почта банка», интернет-магазина и подписного агентства, внедрение электронных заказных писем и многое другое», - сказал Евраев. «В результате «Почта России» должна стать одним из ведущих предприятий страны с высококвалифицированным персоналом, оказывающим современные качественные услуги», - полагает замглавы Минкомсвязи.

По словам Евраева, на протяжении последних четырех лет «Почта России» «быстрыми темпами меняется в лучшую сторону». «Идет процесс масштабного реформирования предприятия, который охватывает все направления его деятельности», - отметил замминистра.