НАРОДНАЯ ЛЕНТА: В Себеже девочка чуть не нокаутировала байкера шахматной доской (ВИДЕО)

13:41, 09 июля 2017, ПАИ

Я люблю гулять в парке Себежа (это город в Псковской области). Этим летом там стали регулярно появляться байкеры. Они приезжают большими группами, человек по десять, иногда больше, ездят прямо по прогулочным дорожкам на своих грохочущих мотоциклах, что создаёт массу неудобств тем, для кого, как мне кажется, предназначен любой парк - людям, которые там гуляют.

Здоровенные мужики и тетки на мотоциклах облюбовали себе несколько скамеек, они там регулярно часами сидят, распивают спиртное, сквернословят и грохочут своими мотоциклами.

7 июля я их вновь там увидел и решил снять на телефон. Думал потом куда-нибудь пожаловаться с доказательством, так сказать, на руках. Байкеры направлялись к своей любимой скамейке, но там сидели женщина с дочкой и играли в шашки. Двое проехали мимо, а один остановился у скамейки и стал специально газовать так, что некоторые шашки послетали с доски. В этот момент девочка схватила доску, на которой они играли, подбежала к мотоциклисту и со всей силы треснула его по шлему. Доска была картонная, да и девочка совсем маленькая и слабая, но негодяй на мотоцикле, наверное, от неожиданности чуть не упал.

Мама сразу увела девочку, а другие байкеры развернулись, заметили, как я снимаю, и направились в мою сторону. Я, честно говоря, испугался и сбежал. Но видео осталось, и я бы очень хотел, чтобы Вы опубликовали его. Мне кажется важным, чтобы все видели, что даже маленький ребенок способен в меру своих возможностей противостоять безобразию.