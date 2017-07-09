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Актер Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале в Карловых Варах

Актер Александр Яценко, сыгравший врача в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», получил приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Карловых Варах. Об этом пишет Afisha Daily.

«Аритмия» участвовала в основном конкурсе фестиваля. В параллельном конкурсе — «К Востоку от Запада» — российский фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта стал победителем.

Ранее «Аритмия» победила на «Кинотавре». Картина Хлебникова также взяла на кинофестивале в Сочи приз зрительских симпатий, а Александра Яценко жюри наградило за лучшую мужскую роль. Премьера фильма в широком прокате запланирована на 28 сентября 2017 года.

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