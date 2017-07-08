84 двора выбрали жители Пскова для дополнительных работ по благоустройству

16:00, 09 июля 2017, ПАИ

72 региона предоставили информацию о необходимости дополнить перечень работ по благоустройству. Об этом заявил координатор проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Государственной Думы Александр Васильев в ходе заседания Президиума Генерального совета Партии, выступая на заседании Президиума Генерального совета партии «Единой России», на котором подводились итоги работы федеральных партийных проектов за I полугодие 2017 года.

Речь идет об оборудовании зон отдыха детскими площадками, воркаутами, территориями для выгула собак и парковочными местами. По словам Васильева, сегодня в 15 регионах особенно активно идет работа в этом направлении: Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Тверская область, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Волгоградская область, Ростовская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай, Республика Тыва, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

«На сегодняшний день информацию о необходимости дополнить перечень работ по благоустройству предоставили 72 субъекта РФ. Однако именно в перечисленных регионах проводится широкое общественное обсуждение проектов благоустройства, заявки принимаются особенно активно и учитываются при благоустройстве», - рассказал координатор партпроекта.

Кроме того, по словам Васильева, более 80% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. Еще в 15 регионах от 40 до 80% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. В 13 регионах от 20 до 40% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству. В 12 регионах менее 20% дворовых территорий выбрали дополнительный перечень работ по благоустройству.

«В работе над проектом для нас важным ориентиром является послание Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в котором он предложил «не прятаться в служебных кабинетах», - напомнил Александр Васильев.

На реализацию партпроекта выделен 41,538 млрд рублей: из федерального бюджета: 25,101 млрд рублей и из региональных бюджетов 16,437 млрд рублей.

Напомним, что в Пскове в рамках федерального партийного проекта «Городская среда» на благоустройство дворовых территорий дополнительно к утвержденному плану ремонта дворов муниципалитета на 2017 год выделено около 40 миллионов рублей. В 2017 году в Пскове запланированы ремонтные работы дворовых территорий по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое.

Псковичам также было предложено выбрать элементы из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. По итогу на сегодняшний день жители выбрали: озеленение придомовых территорий - 27 дворов, установка детской площадки - 20 дворов, обустройство парковки - 16 дворов, установка спортивной площадки - 11 дворов, установка ограждений, малых архитектурных форм и беседок - 10 дворов.