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Страна и мир

Шайа Лабафа арестовали за хулиганство

Голливудский актер Шайа Лабаф был арестован в субботу в штате Джорджия за хулиганское поведение и пребывание в общественном месте в нетрезвом виде. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

По его данным, актера задержали поздно ночью в городе Саванна, где он находится на съемках своего нового фильма. Подробностей относительно его ареста не приводится.

По данным AP, Лабафу предъявили обвинения в хулиганском поведении, пребывании в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и сопротивлении при аресте. Актер отпущен под залог в размере $7 тыс. Его представители пока никак не прокомментировали произошедшее.

Это уже не первые проблемы с законом у 31-летнего Лабафа. В январе этого года он был арестован в ходе организованной им в Нью-Йорке уличной акции, направленной против президента США Дональда Трампа. Актера задержали после того, как он напал на человека.

Лабаф сыграл в таких фильмах, как «Трансформеры» режиссера Майкла Бэя (Transformers, 2007), дилогии «Нимфоманка» Ларса фон Триера (Nymphomaniac, 2013), «Ярость» Дэвида Эйра (Fury, 2014). Актер также известен своими эпатажными выходками и акциями, привлекающими общественное внимание.

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